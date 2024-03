Aggiornamenti di marzo per tutti i Samsung Galaxy S23 | tante novità per Nothing

Percorsi abilitanti , continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ministeriale. Quali novità sono previste per i posti e i costi dei Percorsi che serviranno a formare i nuovi ... (orizzontescuola)

Nel giorno della Festa delle Donne a Roma sono scese in piazza centinaia di donne. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta dalla nostra inviata. A Roma la Manifestazione nel giorno della Festa della ... (notizie)

Assegno unico, a marzo pagamenti in ritardo (ma solo per alcuni): chi dovrà attendere, gli importi e come ricevere gli arretrati: Ancora qualche giorno di attesa per il pagamento dell'assegno unico di marzo 2024. Secondo quanto notificato dall'Inps le date sul calendario da segnare sono quelle dal 18 al 20 marzo. Ma ...ilmattino

Secondo corso di formazione e aggiornamento per la Polizia Locale: Ha preso il via lunedì 11 marzo a Caprarola la seconda edizione del corso di formazione e aggiornamento per la Polizia Locale finanziato dal Consiglio ...orvietonews

Festa di san Cataldo, il gemellaggio Corato-Roccaromana è un nuovo inizio: «A conclusione della bellissima giornata, trascorsa l'8 marzo in occasione della festa di San Cataldo ... che si terrà domenica 22 settembre 2024, seguiranno Aggiornamenti sull'organizzazione».coratoviva