Agcom | sanzione a X di oltre 1 milione

(Di martedì 12 marzo 2024) L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella seduta del 6 marzo, assente la commissaria Elisa Giomi, ha comminato unadi 1.350.000 euro alla società Twitter International Unlimited Company, proprietaria della piattaforma di condivisione di video X, per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 9 del cd. decreto dignità. Lo annuncia la stessa. In particolare, l'Autorità ha riscontrato nove violazioni, una per ogni singolo account contrassegnato dalla 'spunta blu', relativi a contenuti aventi natura di comunicazione pubblicitaria di siti che svolgono attività di gioco e scommessa con vincite in denaro.ha inrilevato che solo sette dei nove account sono stati oscurati direttamente dalla piattaforma durante il procedimento e ha pertanto impartito ...

