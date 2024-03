Agcom sanziona X per pubblicità vietata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 12 marzo 2024) 19.40 L'Autorità per le garanzie nella comunicazioni ha comminato una sanzione da un milione e 350mila euro alla società Twitter Unlimited Company, proprietaria della piattaforma di condivisione X, per la violazione del divieto didel gioco d'azzardo. In precedenzaaveva riscontrato nove violazioni relative a contenuti che veicolavano la promozione di siti che svolgono attività di gioco e scommesse con vincite in denaro. In passato simili multe erano state comminate a Youtube, Google e TikTok.