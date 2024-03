Affitti brevi | avviso ai dirigisti | la lezione di New York

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 12 marzo 2024) La Giunta regionale della Regione Toscana ha approvato una proposta di legge che prevede la possibilità, per i Comuni a più alta densità turistica, “di individuare zone o aree in cui definire criteri e limiti per lo svolgimento delle attività di locazione breve di immobili per finalità turistiche”. Se questa proposta diventasse legge, il Governo non potrebbe che impugnarla dinanzi alla Corte costituzionale, considerata la sua palese illegittimità. La locazione, infatti, è materia di competenza esclusiva dello Stato, trattandosi di “ordinamento civile” (articolo 117 della Costituzione), non delle Regioni. La cosa, però, deve far riflettere sull’uso disinvolto (per usare un aggettivo gentile) delle istituzioni – e del rispetto delle stesse, oltre che dei cittadini – da parte di alcuni. La proposta, infatti, fa il paio con la delibera approvata qualche mese fa dal Consiglio comunale del ...