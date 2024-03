Addio ad Alessio | inghiottito dalle onde a 41 anni

(Di martedì 12 marzo 2024) Si tuffa in una zona interdetta di Toamasina, in Madagascar, nelle acque dell’oceano indiano e non risale su.Eliyahu Pentivolpe muore così,, all’età di 41. Originario di Treviso, il padre, noto medico, parla del figlio insegnante. “Sono affranto, non capisco come sia successo”.Leggi anche: Ragazzo di 20travolto e ucciso da un treno “Mio figlio non era uno sprovveduto” Leonardo Pentivolpe, medico di Treviso e padre di, racconta quanto gli è stato riferitopersone vicine al figlio. “Ha deciso di fare il bagno in una zona dove c’era il divieto di balneazione e non si sa cosa sia successo, se abbia avuto un malore o sia stato trascinato dalla corrente. Io sono stato nell’oceano qualche volta, ...

