Addio a Maurizio | Vittima di un Tragico Incidente al Bar

(Di martedì 12 marzo 2024) Chieti - Oggi, alle 15:30, si terranno i funerali diBattista, 45 anni, nella chiesa di San Nicola a San Salvo. La comunità è pervasa dall'incredulità e dal dolore per la morte improvvisa di questo uomo molto conosciuto nel paese. Battista, affetto da una malattia invalidante che comprometteva la sua capacità di deglutire, ha perso la vita ieri mattina mentre si trovava in un bar di via Montegrappa per fare colazione con suo fratello. Purtroppo, è morto soffocato nonostante i tentativi di soccorso dei presenti nel locale e degli operatori del 118, che sono intervenuti con due ambulanze ma non sono riusciti a salvargli la vita. Dopo l'autorizzazione del magistrato, la salma è stata trasferita al cimitero di San Salvo, dove è stata allestita la camera ardente. Ieri, molti hanno reso omaggio a, rendendo omaggio alla sua memoria. ...