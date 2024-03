Addio a Eric Carmen | la voce di «All By Myself» che ci ha fatto ballare anche con “Dirty Dancing”

(Di martedì 12 marzo 2024) Lutto nel mondo della musica. Il cantante e musicista amano, interprete di All by(portata al successo da Celine Dion) e della hit Hungry Eyes, parte della colonna sonora del film(1987), è morto all’età di 74 anni. Lo ha annunciato la moglie, che non ha diffuso ulteriori informazioni sul luogo e sulla causa del decesso. «Il nostro dolce, amorevole e talentuosoè morto nel sonno questo fine settimana. Era molto felice di sapere che per decenni la sua musica ha toccato così tante persone e sarà sempre ricordato da loro», si legge sul sito del cantante. Amy, questo il nome della moglie, hachiesto ai fan di «rispettare la privacy della famiglia mentre piangiamo la nostra tremenda ...

