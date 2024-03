Addio a Eric Carmen | cantautore di “All by Myself” e “Hungry Eyes”

Si è spento Eric Carmen cantante conosciuto per brani come la superhit All By Myself: l’artista di Cleveland aveva 74 anni. Eric Carmen , il successo L’annuncio arriva d alla moglie Amy ... (metropolitanmagazine)

Addio a Eric Carmen, ex frontman dei Raspberries: Eric Carmen, ex frontman dei Raspberries e autore di canzoni di successo come "Go All the Way", "I Wanna Be With You", "All By Myself" e "Hungry Eyes", è morto all'età di 74 anni . La causa della mort ...rockol

Addio a Eric Carmen. Sua la colonna sonora di Diirty Dancingdi "Hungry Eyes": Scomparso all'età di 74 anni il famoso cantante amEricano Eric Carmen, noto in tutto il mondo per "All by myself" e "Hungry Eyes", colonna sonora del film Dirty Dancing ...ilgiornale

Lutto nel mondo della musica, lo straziante annuncio della moglie: “È morto nel sonno”: La notizia si è rapidamente diffusa in tutto il mondo, è morto all'età di 74 anni l'artista statunitense Eric Carmen: le parole della moglie ...bigodino