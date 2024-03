Acquisto quadro all’asta | pm Roma chiede processo per Sgarbi

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) – La Procura diha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex sottosegretario alla Cultura Vittorionell’ambito dell’inchiesta su un presunto mancato pagamento di debiti con l’Agenzia delle Entrate per un totale di circa 715mila euro. La contestazione è relativa all’articolo 11 della legge sui reati tributari sulla sottrazione fraudolenta al pagamento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

