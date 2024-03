(Di martedì 12 marzo 2024)in appello, a, dopo l'assoluzione in primo grado un pubblico ufficiale in servizio all'epoca dei fatti alla sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica di Terni, riconosciuto responsabile dell'nel sistema informatico Sicp, che serve a gestire i dati relativi a procedimenti penali iscritti nel registro delle notizie di reato e coperti dal segreto istruttorio. La vicenda risale al 2016 ed è legata a unpubblicato sudall'imputato che riportava notizie riservate riguardanti un altro appartenente alla polizia di Stato, un superiore dell'imputato. Il pubblico ufficiale è statoa di sei mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni. La ...

Accesso abusivo per post su Facebook, condannato a Perugia: Condannato in appello, a Perugia, dopo l'assoluzione in primo grado un pubblico ufficiale in servizio all'epoca dei fatti alla sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica di Terni, r ...ansa

Scoperto caseificio abusivo: sequestrata l’attività e denunciate due persone: È stata una operazione congiunta, quella portata avanti dai Carabinieri del NIPAAF, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Catania, unitamente ai militari della Staz ...grandangoloagrigento

Scoperto caseificio abusivo: sequestrati oltre 300 chili di formaggio, denunciate due persone: È stata una operazione congiunta, quella portata avanti dai Carabinieri del Nipaaf, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Catania, unitamente ai militari della Staz ...catanianews