Accadde oggi | Catania-Inter 12 marzo 2010 | quel cucchiaio di Mascara…

12 marzo : Valerio Bacigalupo ed altre ricorrenze Una famiglia di sportivi, tra maschi e femmine. Erano undici figli. Lui era l’ultimo. Undici: era destino che dovesse giocare a calcio, anche se in ... (glieroidelcalcio)

Corbetta: incidente all’intersezione tra via Turati e via Marx, ferita una donna: E' accaduto poco prima delle 11 di questa mattina. Sul posto sono giunti Croce Bianca di Sedriano e Polizia locale per i rilievi Un incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 11 a ...vigevano24

Napoli, conducente bus in ritardo: passeggeri costretti ad attendere e maltrattati: Napoli - Cambio di autista irregolare, nel bel mezzo di una corsa su una linea Anm. Passeggeri costretti ad attendere mezz’ora l’arrivo del nuovo conducente ...pupia.tv

Che cosa sta accadendo ad Haiti: Se le bande armate hanno dichiarato che lo scopo dei recenti attacchi era ottenere le sue dimissioni, meno chiare sono le loro intenzioni riguardo la possibilità di un consiglio di transizione. Di ...informazione