Abusivi in villetta | residenti esasperati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024) C’è delusione tra idi via Del Carso a Magenta. Ieri mattina hanno alzato la voce per esprimere il malcontento di fronte ad una situazione di illegalità che prosegue. Quella di una famiglia che ha occupato abusivamente unada quasi due mesi. Il rumore del generatore, utilizzato dalla famiglia abusiva dopo il distacco della corrente, è diminuito. Ma, per chi vive accanto, è comunque fastidioso. Ise la prendono con le istituzioni. "Perché non siete ancora intervenuti? - commenta una residente – Perché dobbiamo vivere ancora, sulla nostra pelle, questa situazione caotica e illegale? Ci sentiamo abbandonati a noi stessi". E un’altra aggiunge: "Perché io devo pagare un mutuo per vivere in una casa in maniera onesta e loro no? Perché devo pagare una tassa rifiuti e organizzarmi per la raccolta differenziata, ...