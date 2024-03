Abruzzo | Foti | ' campo minato per centrosinistra'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar.(Adnkronos) - “Sulle regionali Schlein e Conte avevano in testa un disegno sbagliato: che l'fosse il ‘santo' del centrodestra ma è diventato il ‘' del. Il governatore Marsilio è l'unico presidente ad essere stato riconfermato nella regione, cosa mai successa prima d'ora. Ilcoeso del centrodestra per la prima volta ottiene la maggioranza assoluta di voti in, con il 54,7% e 317 mila voti. Quando si fanno le campagne elettorali si dovrebbe avere il buon senso di capire che la ‘calata romana' fatta da Contee Schlein- che per andare da Montesilvano a Penne hanno bisogno del navigatore- poi lascia il segno”. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommasoai microfoni di ...