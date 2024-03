Abruzzo | chi ne esce più malconcio | Schlein o Conte?

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – ?Non so se esista o meno un modello Abruzzo , certo è l?unico territorio in cui Fdi governa sia la Regione sia il capoluogo”. Lo sottolinea Pierluigi Biondi , sindaco ... (calcioweb.eu)

“Apro la mia personale riflessione sul ruolo da Coordinatore e la metto nelle mani del presidente Giuseppe Conte“. Il giorno dopo le elezioni in Abruzzo e il crollo al 7 per cento del Movimento 5 ... (ilfattoquotidiano)

Bisogna saper vincere , se si vuole continuare a vincere . E se la Democrazia cristiana in Italia è durata cinquant’anni è anche perché, come sapeva bene pure (ilfoglio)

Paolo Mieli a Otto e Mezzo difende, nonostante tutto, Elly Schlein. Nella puntata di questa sera, lunedì 11 marzo, l'editorialista del Corriere analizza il voto in Abruzzo . Per prima cosa mette in ... (liberoquotidiano)

«Io non mi arrendo. L’alleanza tra le forze di opposizione è un percorso avviato. Sono sicura che ce la faremo». Il giorno dopo la sconfitta in Abruzzo la segretaria del Partito Democratico Elly ... (open.online)

Regionali Abruzzo, chi ha vinto e chi ha perso: l'exploit di Forza Italia e il crollo dei Cinque Stelle: And the Oscar goes to …Marco Marsilio, riconfermato per un secondo mandato come presidente della Regione Abruzzo. E con lui può tirare un sospiro di sollievo Giorgia ...msn

Marsilio in Abruzzo mostra la tracotanza e l'insicurezza di chi non sa vincere: Il successo del presidente uscente, meloniano, rivela un rischio e un virus che attraversano la destra italiana ...ilfoglio

Elezioni Abruzzo, ecco chi entrerà nel nuovo consiglio regionale: PESCARA - Ecco la composizione ufficiosa del nuovo consiglio regionale. Alla maggioranza andranno 17 seggi: 8 Fratelli d’Italia, 4 a Forza Italia, 2 alla Lega, 2 a Marsilio presidente, 1 ...msn