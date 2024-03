Abruzzo | Calenda | ‘positivo che siano andati bene Pd e FI’

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 mar (Adnkronos) – In“è positivo chePd e Forza Italia, forze non ideologiche, pragmatiche. Questo Paese deve essere governato da una grande coalizione e non da un sistema bipolare”. Lo ha detto Carloa Rtl 102.5. L'articolo CalcioWeb.

“Le elezioni abruzzesi dimostrano in primo luogo quanto sia sbagliato parlare di vento che cambia a livello nazionale per un’ elezione vinta in Sardegna per 1.600 voti, grazie al voto disgiunto nel ... (ilfattoquotidiano)

La sconfitta del candidato del centrosinistra e la riconferma del meloniano Marsilio confermano che in Abruzzo non c’è stato “l’effetto Todde“. Al momento nessuna analisi del risultato è arrivata ... (ilfattoquotidiano)

Campo largo Pd-M5s o muerte: perché nonostante l’Abruzzo l’alleanza va avanti: Perché il campo largo Pd-M5s deve andare avanti: ai dem mancano le alternative all'asse col M5s di Conte. Secondo Delrio, Cuperlo e Morani bisogna insistere sulla coalizione giallorossa.lettera43

Orsina: “Si è chiuso il voto di protesta, ma a mancare è un’operazione di convergenza politica. Blocco centrista sopravvalutato”: Tra le Regionali e le Europee, lo scenario politico si va assestando. Ne abbiamo parlato con Giovanni Orsina, politologo, professore ordinario di storia contemporanea alla LUISS Guido Carli di Roma e ...ilriformista

I regali per festeggiare l’Abruzzo: nuova rateizzazione delle cartelle (poi si vede) e più “i giochi” per fare cassa: Giorgia Meloni e alleati passano all’incasso dopo due brutte settimane piene di incubi che si sono dissolte in un numero - 8% - che è il distacco in Abruzzo in favore della coalizione Marsilio contro ...notizie.tiscali