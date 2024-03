(Di martedì 12 marzo 2024) 15.05 E' stata identificata ladelabbandonato a febbraio nell'androne di una palazzina popolare, a Milano. Si tratta di una. Denunciata con lei un'amica di 19 anni per abbandono di minore. La 19enne avrebbe aiutato la minorenne a partorire nel bagno di un supermercato. Poi,ha portato ilall'ingresso di una palazzina perché fosse raccolto. Dopo qualche giorno, laha mandato l'amica a riprendere il piccolo per lasciarlo davanti a un altro appartamento. L'inquilino allertò i soccorsi.

Proseguono le indagini per fare luce su quanto accaduto in via degli Apuli, alla periferia Ovest di Milano , dove lo scorso 1 febbraio un neonato è stato ritrovato nell’androne di un palazzo di ... (open.online)

Abbandonò neonato, trovata madre 17enne: 15.05 Abbandonò neonato, trovata madre 17enne E' stata identificata la madre del neonato abbandonato a febbraio nell'androne di una palazzina popolare, a Milano. Si tratta di una 17enne. Denunciata con lei ...

Neonato abbandonato a Milano la mamma è viva: ragazza di 17 anni denunciata, aveva partorito al supermercato: Neonato abbandonato a Milano: la mamma non è morta . E' una ragazzina di 17 anni, è stata denunciata per abbandono di minore. Non aveva detto nulla ai suoi, aveva partorito in un ...