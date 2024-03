A2a punta ad un utile netto di oltre 1 miliardi nel 2035

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) A2a nel piano strategico 2024-prevede un margine operativo lordo ordinario in crescita da 1,9nel 2023 a 2,2nel 2026, a 2,6nel 2030 e superiore a 3,2nel. L'ordinario mostra un trend di crescita coerente con l'andamento della marginalità operativa, da 0,6di euro nel 2023 e nel 2026 a 0,7nel 2030 e risulta maggiore di 1 miliardo di euro al. La politica dei dividendi prevede una crescita sostenibile del dividendo per azione di almeno il 3% annuo nel periodo di piano. "Presentiamo oggi un nuovo Piano industriale che traguarda il, anno chiave in Europa per la transizione ecologica", afferma ...