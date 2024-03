A2a | piano strategico 2024-2035 | 22 miliardi di investimenti in 12 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 12 marzo 2024) Pubblicato il 12 Marzo,(Adnkronos) – Il nuovoindustrialedi A2a prevedeper 22di euro in 12, di cui 6 per l'economia circolare e 16 per la transizione energetica. Oltre il 70% degliprevisti entro il 2030 – evidenzia il gruppo in una nota – è autorizzato o già in corso di realizzazione. Dei complessivi 22di, il 44% sono focalizzati su business a bassa volatilità. Per il primo periodo-2026 sono previsti capex cumulati pari a 5,1di euro corrispondenti a una media annuale di 1,7di euro, in aumento di 0,2di euro rispetto al periodo ...