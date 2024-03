(Di martedì 12 marzo 2024) “Nel corso dell’anno abbiamo accelerato sugli investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle reti elettriche di distribuzione" “Grazie al contributo di tutte le business unit e aziende del gruppo, abbiamo concluso ilcon idie un utile netto in aumento del 64% rispetto al 2022”. Lo evidenzia l'amministratore delegato

(Adnkronos) – “Grazie al contributo di tutte le business unit e aziende del gruppo, abbiamo concluso il 2023 con i risultati migliori di sempre e un utile netto in aumento del 64% rispetto al 2022”. ... (periodicodaily)

Milano, 12 mar. (Adnkronos) – ?Grazie al contributo di tutte le business unit e aziende del gruppo, abbiamo concluso il 2023 con i risultati migliori di sempre e un utile netto in aumento del 64% ... (calcioweb.eu)

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - “Grazie al contributo di tutte le business unit e aziende del gruppo, abbiamo concluso il 2023 con i risultati migliori di sempre e un utile netto in aumento del 64% ... (liberoquotidiano)

A2a: tra 2020 e 2023 da 2,9 a 3,5 milioni di clienti, obiettivo oltre 5 milioni nel 2035: Milano, 12 mar. (Adnkronos) – La base clienti di A2a è passata da 2,9 milioni nel 2020 a 3,5 milioni nel 2023. Un aumento di 200mila clienti in più rispetto a quanto era stato pianificato nel primo pi ...ilsannioquotidiano

A2a, Mazzoncini: "I risultati del 2023 sono i migliori di sempre": Milano, 12 mar. (Adnkronos) - “Grazie al contributo di tutte le business unit e aziende del gruppo, abbiamo concluso il 2023 con i risultati ...notizie.tiscali

A2A, piano di investimenti green da 22 miliardi in 12 anni: aumentano utili e dividendi: A2a presenta il nuovo piano strategico 2024-2035 puntando sull'energia verde mentre archivia un 2023 in crescita del 64% con un utile netto a 659 milioni di euro, rispetto ai 401 milioni del 2022. For ...msn