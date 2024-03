A2A chiude il 2023 con “risultati migliori di sempre” | utile +64%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 mar. (askanews) – “Abbiamo concluso ilcon idie unnetto in aumento del 64% rispetto al 2022”, a 659 milioni di euro. Lo ha detto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, presentando idel gruppo. “Abbiamo proposto un dividendo di 0,0958 euro per azione, pari a 300 milioni di euro, con una crescita del 6%. Sono traguardi importanti che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro e alla dedizione di tutte le nostre persone. Siamo pronti a proseguire con lo stesso impegno per contribuire a dotare il Paese di infrastrutture strategiche per la transizione ecologica”, ha aggiunto. Nel dettaglio A2A archivia ilcon ricavi in calo a 14,7 miliardi di euro, con un -36% in un anno condizionato ...