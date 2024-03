A2a chiude il 2023 con l' utile che sale a 635 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) A2ailcon unnetto a 659di euro, in aumento del 64% rispetto all'anno precedente. Al netto delle partite straordinarie, l'netto ordinario si attesta a 635di euro (+67%). I ricavi sono pari a 14,76 miliardi, in flessione del 36% rispetto al 2022 a seguito delle dinamiche ribassiste dei prezzi delle commodities. Il margine margine operativo lordo ordinarioa 1,93 miliardi, in aumento del 30% rispetto al 2022. Gli investimenti sono pari a 1,38 miliardi, in crescita dell'11% rispetto all'anno precedente. La posizione finanziaria netta si attesta a 4,68 miliardi, rispetto ai 4,26 miliardi del 2022. Le previsioni sull'esercizio 2024, prevedono un margine operativo lordo compreso tra 2,00 e 2,02 miliardi di euro e un ...