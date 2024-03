A2A archivia un 2023 da record e guarda al futuro | investimenti per 22 miliardi e dividendo in crescita

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano – “La decarbonizzazione si fa investendo”, sostiene l’ad di A2A Renato Mazzoncini. E glinel nuovo Piano industriale non sono pochi. Sul piatto 22di euro in 12 anni. “che vengono interamente dai nostri flussi di cassa, senza un euro di contribuzione pubblica”, precisa l’ad. Di questi, 6saranno destinati all’economia circolare, 16 alla transizione energetica. Un piano decennale cheal 2035, spartiacque per la transizione, e che affonda le radici, spiega Mazzoncini, nel “cambio di rotta” e nellaindustriale dell’ultimo triennio, che ha generato “obiettivi economici superiori alle attese”. La multiutilityinfatti ilcon quello che l’ad saluta come “il risultato migliore di ...

A2A, piano di investimenti green da 22 miliardi in 12 anni: aumentano utili e dividendi: A2a presenta il nuovo piano strategico 2024-2035 puntando sull'energia verde mentre archivia un 2023 in crescita del 64% con un utile netto a 659 milioni di euro, rispetto ai 401 milioni del 2022. For ...msn

Borse Ue in rialzo con gli occhi puntati sull’inflazione Usa: Avvio sopra la parità per i principali listini del Vecchio Continente, con gli investitori che attendono il dato dell’inflazione Usa di febbraio per capire le prossime mosse della Fed. A Piazza Affari ...it.benzinga

A2A chiude il 2023 con “risultati migliori di sempre”: utile +64%: Nel dettaglio A2A archivia il 2023 con ricavi in calo a 14,7 miliardi di euro, con un -36% in un anno condizionato dall’andamento dei prezzi delle commodity. L’utile netto si attesta a 659 milioni di ...ildenaro