A2A approva il bilancio 2024 | utile netto a 659 milioni

(Di martedì 12 marzo 2024) Il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. , sotto la Presidenza di Roberto Tasca, ha esaminato eto i progetti delseparato e della Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2023. “Grazie al contributo di tutte le Business Unit e Aziende del Gruppo, abbiamo concluso il 2023 con i risultati migliori di sempre e unin aumento del 64% rispetto al 2022” – commenta Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A – “Nel corso dell’anno abbiamo accelerato sugli investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle reti elettriche di distribuzione, la crescita della produzione rinnovabile -in particolare da eolico e fotovoltaico-, la flessibilità degli impianti di generazione e il recupero di materia ed energia. Abbiamo proposto un dividendo di 0,0958 euro per azione, pari ...

A2a: piano strategico 2024-2035, 22 miliardi di investimenti in 12 anni: Il nuovo piano industriale 2024-2035 di A2a prevede investimenti per 22 miliardi di euro in 12 anni, di cui 6 per l'economia circolare e 16 per la transizione energetica. Oltre il 70% degli investimen ...adnkronos