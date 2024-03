A2A annuncia un dividendo di circa 2 milioni di euro a favore del Comune di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 12 marzo 2024). A2A hato in queste ore ildegli azionisti: il valore stabilito per ogni azione è pari a 0,0958. Ildidetiene ancora una quota minoritaria della società, di poco inferiore all’1%: ilche sarà quindi destinato al bilancio e, di conseguenza, ai servizi comunali è quindi calcolato indi. Ildidetiene infatti poco meno di 23di azioni di A2A, in portafoglio al valore rilevato in apertura dell’odierna seduta di Borsa di 1,72per azione: fanno complessivamente poco più di 39,5di ...