A sud ovest di Sonora | le imprese di un pistolero americano

(Di martedì 12 marzo 2024) A SUDDIRete 4 ore 16..45 con Marlon Brando, John Saxon e Anjanette Comer. Regia di Sydney Furie. Produzione USA 1966. Durata: 1 ora e 38 minuti LA TRAMA Unsi stabilisce in Messico contando di allevare cavalli partendo dal suo magnifico stallone andaluso. Ma un prepotente signorotto messicano gli ruba il cavallo. L'cerca di riprenderselo ma viene quasi ucciso. Sopravvive e salda i conti riprendendosi l'animale e prendendosi la donna del signorotto. PERCHE' VEDERLO perchè anche se Marlon Brando era ormai troppo pesante per fare l'eroe del West, il cattivo (John Saxon) è scattante e feroce come si conviene. La messinscena è fastosa (grande fotografia) e non poche scene sono da classico del film ...