A Riccione è nata l’Italnuoto del futuro

(Di martedì 12 marzo 2024) La rivoluzione è partita l’8 marzo, perché anche i simboli contano. Quello disputato la settimana scorsa aavrebbe dovuto essere un Campionato italiano assoluto di transizione, una passerella per i campioni reduci dalle medaglie del Mondiale di Doha di febbraio e una possibilità in più, per le cosiddette seconde linee, di completare la squadra per l’Olimpiade. Attendevamo il ritorno in acqua dopo l’infortunio alla mano di Thomas Ceccon, mentre Simona Quadarella, bicampionessa mondiale degli 800 e dei 1500 stile libero, si è divertita a nuotare i 400 misti, una specialità in cui non si cimentava da anni. Ma venerdì, nella penultima giordi gare,è andata violentemente a sbattere contro il suo. Prima Sara Curtis: al mattino, nelle batterie dei 50 stile libero, ha realizzato il nuovo ...