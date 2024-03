A Predappio col figlio vestito da Balilla per il centenario della marcia su Roma | la coppia finisce in tribunale

(Di martedì 12 marzo 2024) Dodici a giudizio a Forlì per il raduno del 30 ottobre 2022 a. Tra i dodici anche due genitori che in occasione delsuandarono avestendo ilda, con il bambino che sorrideva ignaro e felice davanti ai flash dei fotografi. Sono anche loro accusati di violazionelegge Scelba elegge Mancino che disciplinano il divieto di ricostituzione del partito fascista e l’istigazione alla discriminazione., cosa avvenne al raduno del 30 ottobre 2022 I fatti sono stati ricostruiti dalla Digos di Forlì in un’informativa su quanto avvenne a, dove il 30 ottobre del 2022 molti nostalgici si radunarono per ...

La Procura di Forlì cita 12 persone, tra cui la coppia, dopo il centenario della marcia su Roma alla tomba di Mussolini per non aver rispettato il divieto di ricostituzione del partito fascista e ... (bologna.repubblica)

A Predappio col figlio vestito da Balilla, chiesto il processo per due genitori: “Hanno violato la legge Scelba”: La Procura di Forlì cita 12 persone, tra cui la coppia, dopo il centenario della marcia su Roma alla tomba di Mussolini per non aver rispettato il divieto di ...bologna.repubblica

Bimba ustionata con spray: il gup, 'sua madre fu crudele': (ANSA) - MILANO, 12 MAR - La "visione" delle "immagini videoregistrate" evidenzia "l'ineluttabile crudeltà delle condotte materne", che non solo hanno lasciato "un segno sulla pelle della bambina", ma ...gazzettadiparma

Si finge medico per lavorare in struttura per anziani, arrestata: (ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - Era in procinto di farsi assumere in una struttura per anziani nel Sulcis (provincia del Sud Sardegna), sostenendo di essere laureata in medicina e consegnando documenti e ...gazzettadiparma