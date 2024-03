A Parigi il Villaggio Olimpico si tinge di rosa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 12 marzo 2024) AGI - Sidil'area deldi2024 riservata ai media: per le sue strade sono stati scelti solo nomi di personalità femminili locali o nazionali. A darne notizia è l'ufficio del sindaco della città di Dugny, in Seine-Saint-Denis, Quentin Gesell. Tra le personalità selezionate ci sono nomi noti come quello dell'avvocatessa Gisele Halimi o della cantante e combattente della resistenza Josephine Baker, prima donna nera entrata al Pantheon. Sono omaggiate anche donne con una notorietà più locale, come Eve Chastagnol, centenaria della città morta nel 2020, o Caroline Aigle, la prima francese a diventare pilota di caccia nel 1999. I loro nomi sono stati scelti in base a una consultazione tenuta su Internet l'anno scorso. L'amministrazione di Dugny, 11.300 abitanti, ha ...