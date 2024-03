A Gaza il cielo è affollato di aquiloni | l’immaginazione dei più piccoli non si ferma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Insieme ai caccia israeliani, ad affollare i cieli della striscia dici sono glidei bambini palestinesi. Gli intensi bombardamenti hanno reso inagibili le strutture ricreative solitamente occupate dai bambini e dalle bambine lungo tutta la striscia. Questo, però, non ha frenatodei piùche, riporta il quotidiano arabo al Quds al Arabi, hanno riscoperto il gioco con gli. Di fronte alla nuova casa della famiglia Salah, una tenda messa in piedi in un campo sfollati vicino a Tel al Sultan, a ovest del posto di confine di Rafah, Anas – 14 anni – da dentro la tenda ha preso un vestito che posa per terra, vicino agli altri pezzi che ha trovato per costruire l’aquilone. Giusto qualche bastonino della stessa lunghezza, peso e forma. Un po’ di carta, dei fili e del ...