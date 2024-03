A Firenze il Sanremo delle Rsa | gli anziani si sfidano a colpi di canzoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 - Glidi quattro Rsa compongonoper parlare della loro vita o, semplicemente, per allietare le loro giornate e superare momenti difficili e fragilità. Cercano le parole, trovano rime, intonano motivetti, suonano gli strumenti musicali, coordinati nel lavoro da animatori, educatori, musicisti e musicoterapisti che operano in queste strutture. Non solo. Previsto anche un concorso canoro in virtù del quale, come se fosse una specie di Festival diresidenze sanitarie per, ci sarà in estate la proclamazioneche sono risultate più gradite. È il progetto “Pensieri e Memorie in Canto”, ideato dall’animatore e musicista Nicola Corti all’interno dell’Rsa San Giuseppe del Consorzio Zenit, ...