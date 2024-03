A causa di un dolore addominale | è stata portata in una clinica per accertamenti Rimandato al 15 maggio lo spettacolo al Teatro Brancaccio

(Di martedì 12 marzo 2024) Fan in apprensione per Loredana Bertè. La cantante ha accusato «un improvvisoche ha richiestoin una struttura». Per questo motivo haal 15loprevisto per l’11 marzo aldi Roma. Sanremo 2024, Loredana Bertè non si nasconde: «Voglio vincere e andare a Eurovision» X ...

Il mal di pancia nei bambini è un problema molto più serio di quanto si possa pensare. Nota come Dolore addominale funzionale, questa condizione affligge 3 bambini su 10 in età scolare e rappresenta ... (orizzontescuola)

La star della tv americana ha parlato del periodo in cui ha pensato che la sua carriera potesse essere rovinata. Calista Flockhart è stata intervistata dal New York Times e ha confessato di aver ... (movieplayer)

Ginocchio che cede: le cause di un problema frequente per chi pratica sport come calcio, basket, pallavolo e sci: Avere un ginocchio instabile che tende a cedere all'improvviso può avere cause diverse e individuarle aiuta a capire l'origine del problema ...corriere

Loredana Bertè ricoverata, rinviato il concerto di Roma per un improvviso dolore addominale: La cantante ha cominciato a stare male dal mattino ed è stata ricovera in una struttura della capitale per accertamenti ...rainews

Loredana Bertè, malore improvviso prima di un concerto: dolori addominali e ricovero in una clinica romana. Data rinviata a maggio: L'artista, che compirà 74 anni il prossimo settembre, è stata costretta a rinviare la data del suo spettacolo teatrale previsto per lunedì sera ...ilfattoquotidiano