A Belgrado i cittadini saranno richiamati alle urne dopo le accuse di brogli a dicembre

(Di martedì 12 marzo 2024) Idinuovamente chiamati a votare per eleggere il sindaco e il Consiglio municipale a distanza di meno di tre mesi dultime elezioni del 172023. L’annuncio è stato dato da Aleksandar Šapi?, Sindaco uscente in quota Sns (il partito del presidente Aleksandar Vu?i?) e attuale Presidente dell’autorità provvisoria della città. La decisione di tornare nuovamentearrivale crescenti tensioni politiche che hanno accompagnato gli ultimi mesi e che hanno portato migliaia diin piazza a manifestare. Le elezioni diper la carica di primo cittadino hanno visto prevalere Šapi? che ha conquistato quarantanove dei centodieci seggi disponibili, non abbastanza ...