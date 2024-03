A 103 anni gira in auto di notte con la patente scaduta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Ferrara, 12 marzo 2024 – Era l’una didi lunedì quando al 112 è giunta la segnalazione di un cittadino di Bondeno che aveva notato, in piazza della Repubblica, un veicolo bianco procedere in modo pericoloso. Immediato l’intervento di una pattuglia dei carabinieri che, dopo poco, è riuscita a rintracciare il mezzo. Grande la sorpresa dei militari quando dai documenti esibiti hanno accertato l’anno di nascita dell’mobilista. Classe 1920, 103compiuti ma ancora in grado di mettersi in macchina ed arrivare a Bondeno per trovare alcuni amici. Probabilmente, data l’ora, la donna si era disorientata e continuava are intorno alle stesse strade. I militari, nel controllare i documenti di guida, hanno però accertato che il veicolo non aveva la copertura assicurativa e ladella donna ...