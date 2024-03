5 spunti dalle elezioni in Abruzzo | Salvini rischia Il campo larghissimo non funziona

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 12 marzo 2024) Nessun effetto Sardegna in: la scorsa domenica, 10 marzo, la destra ha vinto con un buon margine. Il presidente uscente dell’e in quota FDI, Marco Marsilio, ha vinto con il 53,50% dei consensi. Lo sfidante Luciano D’Amico, si è invece fermato al 46,50% e fa registrare un passo indietro per le ambizioni di quello che è stato definito “”, includente anche Azione e Italia Viva oltre ai due principali partiti d’opposizione, PD e M5S. Ecco cinque– da sviscerare – su questa vittoria del centrodestra inIl dato politico: il centrodestra rimane il blocco forte e vera maggioranza del Paese Il dato elettorale: ilnoncome il...