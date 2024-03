35 anni dopo aver proposto per la prima volta il World Wide Web | cosa ha in mente il suo creatore Tim Berners-Lee dopo?

(Di martedì 12 marzo 2024) Il visionario dietro ilWeb Tim-Lee ha presentato la sua visione delWeb nel lontano 1989 al CERN, ma inizialè stata ignorata dai suoi colleghi. Il suo obiettivo era collegare informazioni per semplificare la vita degli scienziati che lavoravano nell’organizzazione. La nascita delWeb Nel dicembre 1991 ha pubblicato lapagina web per gli utenti del CERN e ha reso il suo software disponibile gratuital’anno successivo. Con la crescita esponenziale del web, ha fondato il W3C per stabilire standard e garantire la natura aperta della nuova rete. Il concetto di L'articolo proviene da News Nosh.

Roma - Il governo avanza nella lotta contro l'evasione Fiscale , concedendo più tempo per saldare i debiti e implementando un nuovo sistema di riscossione più efficiente. Con l'approvazione del ... (abruzzo24ore.tv)

Belén Rodriguez cambia casa . A farlo sapere è la stessa showgirl, che su Instagram ha svelato alcuni dettagli della sua nuova abitazione, a poca distanza da quella precedente, in zona Corso Sempione ... (news.robadadonne)

MUSICA - "Passione – Voglia ‘E Turna’ – Munasterio ‘E Santa Chiara – Cu’ Mme", il nuovo EP di Joe Barbieri: dopo avere celebrato lo scorso anno i propri trent’anni di carriera attraverso una lunga e fortunata tournée, Joe Barbieri si prepara ad affrontare uno dei progetti più significativi ed emozionanti ...napolimagazine

Fa colazione al bar, esce e muore soffocato a 46 anni: per Maurizio Battista inutile la rianimazione: Quella di ieri per Maurizio Battista, 46enne di San Salvo (Chieti), è stata una di quelle giornate che iniziano come tante altre, ma che purtroppo si concludono con un epilogo tanto ...ilmessaggero

Siccità, Coldiretti Sicilia: "Mai così da 100 anni, in estate sarà un disastro": "Bisogna metterle nelle condizioni di poter ricevere il massimo di risorsa idrica - avverte -. Molte in Sicilia ancora oggi, dopo tanti anni dalla loro creazione, non sono state collaudate. Questo ...palermotoday