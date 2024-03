1MNext 2024 | i nomi dei 150 selezionati | tre di loro suoneranno al Concertone

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono stati pre-, su più di 1300 progetti presentati, 150 artisti per, il contest del Concerto del Primo Maggio di Roma Sono stati pre-, su più di 1300 progetti presentati, 150 artisti per, il contest del Concerto del Primo Maggio di Roma dedicato ai nuovi artisti. Come ogni anno saranno 3 gli artisti vincitori diche, scelti attraverso le varie fasi di selezione, verranno poi invitati ad esibirsi durante il, ideato e prodotto da iCompany, promosso da CGIL, CISL e UIL, che quest’anno per la prima volta si tiene al Circo Massimo. 150 Artistiper ilAGNESE TURRIN (Siena) ? AIDA (Firenze) ? ALBE.X (Palermo) ? ALBERTO MOSCONE ...