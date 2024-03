17enne partorisce nel bagno di un supermercato e poi abbandona il piccolo | indagata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Identificata dai carabinieri lamadre del neonatoto e ritrovato il primo febbraio scorso in un androne di una palazzina popolare a Milano, in via degli Apuli. Le sue generalità non sono state diffuse in quanto minorenne e per tutelarne la privacy. Assieme a lei è stata denunciata per abbandono di minore un’amica di 19 anni. Ai militari della stazione di San Cristoforo quest’ultima ha raccontato di aver aiutato la minorenne a partorire neldi une, dopo aver pulito per non lasciare tracce evidenti, di aver portato il neonato davanti all’ingresso di una palazzina nella speranza che venisse accolto da persone di cui si fidavano.Leggi anche: Pisa, ritrovato il neonato rapito dall’ospedale: era con i genitori ed è in buone condizioni Il bimbo è in buone condizioni di salute Ma i ...