allerta gialla oggi in dodici regioni d’Italia fra cui la Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Il dipartimento della Protezione civile ha ... (noinotizie)

Pistoia, 12 marzo 2024 – Via la cassa di legno che lo contiene, via gli strati protettivi di ovatta, carta velina, pluriball. E così ecco apparire alla vista i primi disegni e i primi colori a noi ... (lanazione)

Volterra, 12 marzo 2024 – Due Cani sono morti di fame e di sete in un garage dove erano stati abbandonati dal proprietario . Le indagini, da parte dei carabinieri della stazione di Santa Luce, si ... (lanazione)

Firenze, 12 marzo 2024 – Il mese sacro dell’Islam è arrivato anche per i fedeli di Firenze. La sera di domenica è iniziato il Ramadan , il periodo sacro (determinato dal calendario lunare islamico) ... (lanazione)

4.38 Joe Biden non ritiene necessario aumentare il numero di soldati americani in Polonia. "Non c'è bisogno di nuove truppe al confine polacco", ha detto il presidente americano ai giornalisti. ... (televideo.rai)