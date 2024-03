Zuppa di Porro 11 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 11 marzo 2024)di. Vince il centrodestra in Abruzzo, contro i pronostici della Repubblica&Fatto e di sette punti percentuali. Il portavoce della Schlein, Francesco Bei su Rep, ci spiega che le distanze rispetto alle ultime regionali si sono dimezzate. Vabbè. Franco sul Corsera dice che ora saranno casini per il cmpo largo. IlFatto dice che si andràavanti. E sallusto additittura scomoda il bollettino della vittoria di Armandino Diaz:un po’toomuch. E poi c’è Renzi, che non ha un voto, ma è un ottimo convegnista. Organizza la Leopolda e dice che fanno tutti schifo. e si trova la pascale, sì la pascale, che gli da ragione. E poi ti chiedi perchè no prende un voto. Ceccherini e lo riprende pure la Ferilli dice che agli oscar non vinceràil suo film, perchè vincono sempre gli ebrei. Lo dice in una trasmissione Rai. magari riprendiamo in mano anche i saggi ...