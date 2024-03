Zirkzee | adesso è allarme Rischia di saltare Empoli per una lesione muscolare

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il giorno dopo la doccia fredda di un ko che non scalfisce i sogni Champions e che consegna la diapositiva di un Bologna comunque in salute la considerazione che a Casteldebole fanno è la seguente: perdere dall’Inter ammazza-campionato ci può stare, perderesarebbe invece un colpo più grave. Che cos’ha Joshua lo scopriremo solo oggi, dopo che all’Isokinetic verrà sottoposto agli esami strumentali di rito. Nello specifico sarà un’ecografia a far luce sulle condizioni della gamba sinistra, uscita malconcia dopo i 75 minuti della sfida con i nerazzurri. A Casteldebole certezze al momento non ce ne sono, timori invece sì: segnatamente, che il riccioluto olandese si sia procurato una piccola, un danno che, quand’anche fosse di lieve entità, sarebbe sufficiente a farglila trasferta di ...

Le Sdottorate: il sonno dei bomber e il poker di Inzaghi: Le Sdottorate: il sonno dei bomber e il poker di Inzaghi: Non è stata una giornata per bomber, almeno non per i nove che alla vigilia di questo 28esimo turno erano già in doppia cifra. Lautaro a Bologna è rimasto tutta la partita in panchina, Vlahovic ha vis ...

Zirkzee è uscito dolorante: ansia per Empoli: Zirkzee è uscito dolorante: ansia per Empoli: L’olandese ha accusato un fastidio alla gamba sinistra: sarà valutato dai medici. Venerdì c’è la trasferta in Toscana ...

Per i nerazzurri è la vittoria consecutiva numero 13 nel 2024 (10 in campionato). I rossoblù di Motta ci provano, ma non sfondano: Per i nerazzurri è la vittoria consecutiva numero 13 nel 2024 (10 in campionato). I rossoblù di Motta ci provano, ma non sfondano: Per i nerazzurri è la vittoria consecutiva numero 13 nel 2024 (10 in Serie A). I rossoblù di Motta si provano, ma non sfondano ...