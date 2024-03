Zion Williamson sta bene ed è un fattore | i New Orleans Pelicans vincono ancora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella notte è arrivata la 4^ vittoria consecutiva per i New, che si sono imposti sul campo degli Atlanta Hawks per 116-103. La squadra allenata da Willie Green ha un record di 39 vittorie e 25 sconfitte, che li porta al 5^ posto in classifica nella Western Conference, che varrebbe l’accesso diretto ai playoff. A regalare l’importante vittoria in casa degli Hawks ci hanno pensato Trey Murphy, top scorer con ben 28 punti, e, che ha messo a referto 27 punti, con il 70% di realizzae, 6 rimbalzi, 7 assist e ben 2 stoppate. Positiva anche la prova del veterano Cj McCollum, che segna ben 20 punti nella sua partita. La franchigia della Louisiana sta disputando una stagione molto convincente, e il traguardo playoff sembra alla portata dei ragazzi di coach Green. Gli esiti ...