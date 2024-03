Zermatt | trovati morti 5 dei sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere «Morti di freddo | hanno scavato una buca nella neve per ripararsi»

Zermatt, trovati morti 5 dei sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere. «Appartenevano alla stessa famiglia. Uno era riuscito a chiamare i soccorsi»: Zermatt, trovati morti 5 dei sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere. «Appartenevano alla stessa famiglia. Uno era riuscito a chiamare i soccorsi»: Tre fratelli, uno zio e un cugino, un’amica di Friburgo. dispersi da sabato, dopo una valanga vicino a Matterhorn, erano partito da Zermatt e volevano raggiungere Arolla, vicino al confine con l’Itali ...

Tragedia in quota, 5 scialpinisti trovati senza vita: la comitiva era dispersa da giorni. Proseguono le ricerche per rintracciare un disperso: Tragedia in quota, 5 scialpinisti trovati senza vita: la comitiva era dispersa da giorni. Proseguono le ricerche per rintracciare un disperso: Zermatt. Erano dispersi ormai da giorni sulle Alpi Svizzere: nelle scorse ore, 5 di loro, sono stati purtroppo ritrovati senza vita. All'appello ora mancherebbe soltanto un altro scialpinista: prosegu ...

Trovati morti cinque scialpinisti dispersi dopo una valanga sulle Alpi svizzere: trovati morti cinque scialpinisti dispersi dopo una valanga sulle Alpi svizzere: Sono stati recuperati i corpi senza vita di cinque scialpinisti che erano stati dati per dispersi dopo una valanga vicino a Matterhorn sulle Alpi svizzere. Lo ha fatto sapere la polizia del cantone Va ...