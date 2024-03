Zelensky risponde a Papa Francesco | Non siamo noi a doverci fermare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Agenzia Vista) Kiev, 11 marzo 2024 "Gli assassini e i torturatori russi non si stanno spostando verso l'Europa solo perché sono trattenuti dagli ucraini con le armi in mano e sotto la bandiera blu e gialla. In Ucraina c'erano molte mura di case e chiese, un tempo bianche, che ora sono bruciate e rovinate dai proiettili russi. E questo parla in modo molto eloquente di chi deve fermarsi affinché la guerra finisca. Chiunque protegga la vita e le persone compie la missione più onorevole possibile in mezzo a un'invasione così disumana", le parole diin un video. / TelegramFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev