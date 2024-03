(Di lunedì 11 marzo 2024) "Ringrazio ogni cappellano ucraino che è nell'esercito, nelle Forze di Difesa. Sono in prima linea, proteggendo la vita e l'umanità, sostenendo con la preghiera, il dialogo e le azioni. Questo è ciò che è la: sta insieme alle persone, non da qualche parte, a duemilacinquecento chilometri di distanza, mediandotra qualcuno che vuole vivere e qualcuno che vuole distruggerti". Così Volodymyrin riferimento alle parole del Papa. "Gli assassini e i torturatori russi non si spostano verso l'Europa solo perché sono trattenuti dagli ucraini con le armi e sotto la bandiera blu e gialla", ha aggiunto.

Guerra Russia - Ucraina, continua l'avanzata di Mosca ma Kiev ribadisce: "Nessuna bandiera bianca": ... ha sentenziato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky senza citare direttamente il Santo ... in un chiaro riferimento alle accuse di silenzio della Chiesa di fronte ai crimini nazisti. "Invito ...

Con il nucleare a portata di mano non ha senso parlare di diritto alla difesa armata. Il ragionamento del Papa, i deliri di Kiev (I. ...: Ma non mancano anche nella Chiesa i difensori del diritto alla difesa armata, che in teoria è ... Poi, sotto la 'pressione degli Usa', il presidente ucraino Volodymyr Zelensky firmò un decreto, ancora ...

Zelensky polemizza con Papa Francesco: “la Chiesa è accanto alle persone. E non a 2500 chilometri di distanza”: Zelensky polemizza con Papa Francesco: “la Chiesa è accanto alle persone. E non a 2500 chilometri di distanza”: “La bandiera dell’Ucraina è gialla e blu”, “la Chiesa è in prima linea accanto alle persone” e “la mediazione virtuale a 2500 km” da Kiev non serve. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, senza nom ...

Zelensky, 'Chiesa è al fronte, non a mediare virtualmente': Zelensky, 'Chiesa è al fronte, non a mediare virtualmente': "Ringrazio ogni cappellano ucraino che è nell'esercito, nelle Forze di Difesa. Sono in prima linea, proteggendo la vita e l'umanità, sostenendo con la preghiera, il dialogo e le azioni. (ANSA) ...

La guerra in Ucraina e il ruolo della Chiesa secondo Zelensky: La guerra in Ucraina e il ruolo della Chiesa secondo Zelensky: La guerra è l'emergenza assoluta del nostro tempo, sia in Ucraina che in Medio Oriente. Questo è un punto su cui l'opinione pubblica sembra concordare. Tuttavia, l'interpretazione dell'emergenza, le s ...