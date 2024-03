Zelensky al Papa | niente bandiera bianca | solo quella blu e gialla

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il presidente ucraino Volodymyrha colto l’opportunità del suo discorso nazionale per replicare alle recenti dichiarazioni diFrancesco, che aveva invitato l’Ucraina a considerare la possibilità di alzaree intraprendere negoziati con la Russia per fermare la guerra. Tuttavia,ha chiarito che non è l’Ucraina a doversi fermare, bensì la L'articolo proviene da Il Difforme.

