Zelensky a Macron | vostri soldati non moriranno in Ucraina

Mosca, 28 feb. (Adnkronos) - La situazione in prima linea è catastrofica per il presidente ucraino Vladimir Zelensky e la recente dichiarazione del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile ... (liberoquotidiano)

Guerra in Ucraina, Macron promette a Zelensky un rapido invio di missili per combattere Putin: Guerra in Ucraina, Macron promette a Zelensky un rapido invio di missili per combattere Putin: In una telefonata il capo dell'Eliseo ha ribadito al presidente ucraino la volontà di avviare "rapidamente" la coalizione di alcuni Paesi europei ...

Guerra Ucraina Russia e la promessa di Macron a Zelensky: invierà presto nuovi missili: Guerra Ucraina Russia e la promessa di Macron a Zelensky: invierà presto nuovi missili: Per supportare l'Ucraina impegnata nella guerra con la Russia, Macron ha recentemente promesso a Zelensky l'invio rapido di nuovi armamenti.

Macron promette a Zelensky un rapido invio di missili: Macron promette a Zelensky un rapido invio di missili: Il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky ...