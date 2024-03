Yume Ramen | il ramen più buono a Verona

(Di lunedì 11 marzo 2024)non è solo un locale, è un viaggio sensoriale alla scoperta della vera essenza delgiapponese. Tra l’altro il nome, “”, che in giapponese significa “sogno”, racchiude la loro filosofia: creare un’atmosfera onirica in cui i clienti possano immergersi completamente, lasciandosi trasportare dai sapori e dai profumi della tradizione nipponica in un contesto zen. Quindi un indirizzo da non perdere!, una piccola izakaya moderna Il locale, apre le sue porte per la sua atmosfera rilassante e minimalista, con un ambiente caldo e accogliente, curato nei minimi dettagli per ricreare l’atmosfera tipica deibar giapponesi. Il legno, le luci soffuse e la musica di ...

He walked in a hungry college kid ready to devour some ramen. He walked out with a job offer.

Yume Ga Arukara’s Tomohiro Shinoda shares his Japanese identity through food. "I’ve always just wanted to introduce authentic handmade Japanese noodles to the world." ...msn