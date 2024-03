Yemen | morto Khalid Batarfi | leader di Al Qaida nella Penisola Arabica | aveva una taglia di 5 milioni di dollari imposta dagli Usa

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilgiornaleditalia©

Yemen, morto il leader di Al Qaeda Batarfi. Saad bin Atef al-Awlaki sarà il suo successore: Yemen, morto il leader di Al Qaeda Batarfi. Saad bin Atef al-Awlaki sarà il suo successore: Leggi su Sky TG24 l'articolo Yemen, morto il leader di Al Qaeda Batarfi. Saad bin Atef al-Awlaki sarà il suo successore ...

