Xbox Game Pass e PlayStation Plus non possono sostenere i giochi tripla A | per Shawn Layden

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 11 marzo 2024) L’ex CEO di Sony Interactive Entertainment,, ha ribadito ancora una volta che il modello dei servizi in abbonamento, come, non sono in grado dii team di sviluppo diAAA che costano centinaia di milioni di dollari.ha infatti preso parte ad una nuova intervista con WUPSPodcast, dove a domanda diretta ha detto ancora una volta che a suo avviso i servizi in abbonamento, comeExtra, non sono in grado di generare entrate sufficienti alo sviluppo dei titoli...