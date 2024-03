Xavi teme il Napoli di Calzona ma sogna Lobotka | “Vorrei vederlo al Barca”

(Di lunedì 11 marzo 2024)analizza ildiin conferenza stampa pre Barcellona-: “Sono migliorati, ma non abbiamo paura. Mi piacerebbe avere”. CALCIO– Alla vigilia della sfida di ritorno contro il, l’allenatore del BarcellonaHernandez ha parlato in conferenza stampa analizzando la forza dell’avversario e rivelando anche un’ammirazione per un giocatore azzurro. Ildi“Conilè migliorato molto”, ha spiegatopur riconoscendo che gli azzurri forse non stanno attraversando il loro miglior periodo. “Hanno la stessa base dell’anno scorso e sono campioni d’Italia”. Nessuna paura Nonostante il rilancio del ...

